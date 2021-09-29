Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kayseri- Ankara kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kayseri 'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

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