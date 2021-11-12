Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında yolcu otobüsüyle seyahat eden bir kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.

Van'dan Antalya'ya giden otobüs, Kayseri- Sivas kara yolu Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Üst ve bavul aramasında 296 gram sentetik uyuşturucu bulunan yolculardan K.E, gözaltına alındı.