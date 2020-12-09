Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
09.12.2020 21:09
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, R.A'nın doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getireceği tespit edildi.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde R.A'nın seyahat ettiği otobüs Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.
Otobüste yapılan aramalarda R.A'nın oturduğu yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika İngiltere'nin ardından Kanada da BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği korona aşısına onay verdi Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu