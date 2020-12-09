Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, R.A'nın doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getireceği tespit edildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde R.A'nın seyahat ettiği otobüs Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste yapılan aramalarda R.A'nın oturduğu yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.