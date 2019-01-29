Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Yolcu Otobüsünün Bagajında Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de Yolcu Otobüsünün Bagajında Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajda 600 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Yolcu Otobüsünün Bagajında Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajda 600 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solaklar Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında 600 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 yolcu gözaltına alındı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:54 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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