Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika

Kayseri'de, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası için ekipler seferber oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Yahyalı ilçesi Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallelerinde yaşayan Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan, Yahyalı Devlet Hastanesine ait diyaliz hasta servisiyle yola çıktı.

Yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastaları için yardım istenmesi üzerine olay yerine paletli ambulans sevk edildi.

Yahyalı Belediyesi ve karayolları ekiplerinin de yardımıyla Yahyalı Devlet Hastanesine ulaştırılan hastaların tedavilerine başlandığı bildirildi.