Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika

Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı

6 saat önce

Kayseri'de, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası için ekipler seferber oldu.

Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı, System.String[]

Kayseri'de, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası için ekipler seferber oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Yahyalı ilçesi Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallelerinde yaşayan Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan, Yahyalı Devlet Hastanesine ait diyaliz hasta servisiyle yola çıktı.

Yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastaları için yardım istenmesi üzerine olay yerine paletli ambulans sevk edildi.

Yahyalı Belediyesi ve karayolları ekiplerinin de yardımıyla Yahyalı Devlet Hastanesine ulaştırılan hastaların tedavilerine başlandığı bildirildi.

Yahyalı, Kayseri, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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