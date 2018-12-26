Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Yoldaki Tekerlek, Görenleri Şaşırttı

Kayseri'de Yoldaki Tekerlek, Görenleri Şaşırttı

16 dakika önce

KAYSERİ'de, yol ortasında ilerleyen tekerlek, yoldan geçen sürücüleri şaşkına çevirdi.

Kayseri'de Yoldaki Tekerlek, Görenleri Şaşırttı, System.String[]
KAYSERİ'de, yol ortasında ilerleyen tekerlek, yoldan geçen sürücüleri şaşkına çevirdi.

Erciyes Bulvarı'nın kent merkezine giden yönünde henüz nereden geldiği belli olmayan tekerlek, hem şaşkınlığa hem de paniğe neden oldu. Yol ortasında giden tekerlek, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Uzun süre yolda ilerleyen tekerlek, şans eseri kazaya neden olmadı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:23 Kaynak: DHA

Erciyes, Kayseri, Güncel
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