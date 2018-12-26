Kayseri'de Yoldaki Tekerlek, Görenleri Şaşırttı
16 dakika önce
KAYSERİ'de, yol ortasında ilerleyen tekerlek, yoldan geçen sürücüleri şaşkına çevirdi.
KAYSERİ'de, yol ortasında ilerleyen tekerlek, yoldan geçen sürücüleri şaşkına çevirdi.
Erciyes Bulvarı'nın kent merkezine giden yönünde henüz nereden geldiği belli olmayan tekerlek, hem şaşkınlığa hem de paniğe neden oldu. Yol ortasında giden tekerlek, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Uzun süre yolda ilerleyen tekerlek, şans eseri kazaya neden olmadı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:23 Kaynak: DHA
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