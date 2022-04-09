Son dakika haberi! Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

09.04.2022 01:17

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehir Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Ö.'ye (69), M.Ö. (23) idaresindeki 38 AGC 705 plakalı otomobil çarptı. Arzu Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan talihsiz kadında ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arzu Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü M.Ö.'de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Otomobil, Hürriyet, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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