Kayseri'de yufkacı esnafının sokağa çıkma kısıtlamasına muafiyet - Son Dakika

Kayseri Valiliği, arefe günü yufkacı esnafının sokağa çıkma kısıtlamasına muafiyet getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yufkacıların çalışabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Vatandaşlarımızın, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla engelli vatandaşlarımız hariç, ikametlerine en yakın yufkacılara gidip gelebilmeleri, aynı saatler arasında yufkacıların da evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmeleri uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.