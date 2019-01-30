Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Yük Treni Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Kayseri'de Yük Treni Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de yük treninin çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de Yük Treni Otomobile Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de yük treninin çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Duran Bircan (66) yönetimindeki 50 EV 220 plakalı otomobile, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre trenin altında sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araçta bulunan Kaan Safaoğlu (16) ile Güler Bircan (32) yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güler Bircan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Duran Bircan'ın sömestir tatili için gittikleri Hollanda'dan dönen kızı Güler Bircan ile torunları Kaan ve Durancan Safaoğlu'nu havalimanından otomobiliyle aldığı ve evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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