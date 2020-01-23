Kayseri'de yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları satan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları iş yerinde satan 1 kişi yakalanırken, yapılan aramada 2 bin adet ilaç ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezine yurt dışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaçların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmak kapsamında S.C. polis ekipleri tarafından tespit edilerek, takibe alındı. Şahsın iş yerinde yurt dışından getirdiği ilaçları sattığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda S.C. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 2 bin adet cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi. - KAYSERİ