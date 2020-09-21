Nevşehir'de yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

Nevşehir'de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Maskelerini takarak, Asım Atabilen İlkokulu'na gelen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra okul bahçesine alındı. Sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Sırayla binaya alınan öğrenciler, sınıflarına girerek, sosyal mesafe kuralına göre sıralarına oturdu. Veliler ise okul bahçesine alınmadı. Bu arada okul bahçelerine ve koridorlara yapıştırılan etiketlerde, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı. Okulu çok özlediğini belirten 1'inci sınıf öğrencileri, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Veliler ise gerekli tedbirleri alarak çocuklarını okula getirdiklerini ve sınıflarda da koronavirüs önlemlerinin alındığına inandıklarını söyledi.