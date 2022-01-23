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Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi

23.01.2022 22:06

- Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evde bulunan yüzey temizleyicisini içen bebek zehirlendi.

- Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evde bulunan yüzey temizleyicisini içen bebek zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Gülseren Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki B.Ş. evde bulunan yüzey temizleyicisine ulaşarak, içti. Ailenin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen bebek sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi
Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi
Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi

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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi - Son Dakika
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