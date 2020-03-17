Kayseri'de zabıtadan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin arttığı ürünlerde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmeleri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı temizlik ve hijyen malzemeleri ile kuru bakliyat ve makarna gibi gıdaya dönük ürünlerde, fahiş fiyat iddialarının gündeme gelmesi üzerine zabıta ekipleri, "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri" kapsamında 29 firmayı denetledi.

Yapılan denetimlerde perakende olarak satışa sunulan ürünlerin etiketlerini veya fiyat tarifesini asmayanlar ile etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünleri satanlara yönelik işlem yapıldı. Bu kapsamda 10 firma hakkında tutulan tutanaklar Kayseri Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, vatandaşlardan fahiş fiyatla ürün satın almamalarını ve bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde "Alo 153" hattını arayarak zabıtaya bildirmelerini istedi.