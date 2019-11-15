Son Dakika Haberleri: Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye kötü muamelede bulunulduğu iddiası
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Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye kötü muamelede bulunulduğu iddiası

6 saat önce

Kayseri Valiliğince bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrenciye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin, ön inceleme ve disiplin soruşturması başlatıldığı, olaya karışan görevlilerin açığa alındığı bildirildi.

Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye kötü muamelede bulunulduğu iddiası, System.String[]

Kayseri Valiliğince bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrenciye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin, ön inceleme ve disiplin soruşturması başlatıldığı, olaya karışan görevlilerin açığa alındığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde zihinsel engelli bir öğrenciye kötü muamelede bulunmasına ilişkin görüntünün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "75.Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olaya ilişkin, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre, ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre de disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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