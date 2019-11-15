Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye

Kayseri'de bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrenciye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, olayın ortaya çıkmasının ardından bakanlık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kente gelen müfettişler ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin ile 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaptı.

Özer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili çok hızlı bir şekilde çalışma başlatıldığını ve her türlü tedbirin alındığını söyledi.

"Biz bu çocukların hem annesiyiz hem babasıyız, bu çocuklar bizlere emanet" diyen Özer, şunları kaydetti:

"Kamuoyu müsterih olsun. İvedi olarak o görüntü içinde bulunan tüm personeli, temizlik, güvenlik, bakım elemanı ve kadrolu personeli görevlerinden el çektirdik, uzaklaştırdık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Cumhuriyet Başsavcılığına il müdürlüğü olarak suç duyurusunda bulunduk. Bakanlığımız iki müfettiş gönderdi. Devlet olarak, bakanlık olarak bu olayın takipçisiyiz. Bu okul tüm binaların ortasında, herkesin rahatlıkla görebileceği bir okul, biz bu konuda şeffafız. Görüntüler içerisinde yer alan aralarında kurum müdürü ve hemşirenin de 657 sayılı kanuna tabi olmaları dolayısıyla bulunduğu 7 personeli görevlerinden uzaklaştırdık. Soruşturma sürüyor. Çocuğumuza özel olarak psiko-sosyal destek vermeye devam ediyoruz. Morali, keyfi gayet yerinde. Bir darp yok, usul ve yöntem anlamında hatalı bir davranış var. Biz daha dikkatli olunması için personelimize eğitimler vereceğiz. Her şeyin daha fazlasını yapacağız."

Özer, dün akşamdan bu yana merkezde eğitim gören çocukların yanında olduklarını, Türkiye-İzlanda maçını da beraber izlediklerini aktardı.

Olayın yaşandığı merkezin her zaman başarılarıyla anılmış bir okul olduğunu vurgulayan Özer, "Daha bir ay önce çocuklar futbolda Türkiye birinciliği elde etti. Sosyal kültürel faaliyetleri yoğun olan bir okul. Bizim bakanlığımız devletin hem büyüklüğünü hem şefkat yüzünü gösteren bir bakanlıktır." dedi.

Olay

Rehabilitasyon merkezinin bahçesinde yerde oturarak binaya girmek istemeyen zihinsel engelli bir öğrencinin, bazı görevlilerce pencereden zorla içeri sokulmasına ilişkin görüntüler dün sosyal medyada yayınlanmıştı.

Kayseri Valiliğince yapılan açıklamada ise 75.Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olaya ilişkin, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre, ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre de disiplin soruşturması başlatıldığı, olaya karışan kamu görevlilerinin tamamının idari tedbir olarak açığa alındığı, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci yürütüldüğü belirtilmişti.