Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

11 dakika önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tır ve otomobillerin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tır ve otomobillerin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Bahçecik mevkinde içerisinde tır ve otomobillerin olduğu 3 araç aşırı buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan M.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen tır nedeniyle karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü sağlanmasını sağlıyor.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Malatya, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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