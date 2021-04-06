DHA YURT BULTENI - 25 - Son Dakika

1-) Kaçak maden ocağında göçük;1 işçi mahsur(1)

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Göçük, saat 17: 30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesinde meydana geldi. Göçük ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve AFAD gönderildi.

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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2-) TURGUTLU'DA FIRTINADA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa geneli için bugün saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Beklenen fırtına, akşamüstü saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin çeşitli noktalarında ağaçlar devrildi, bazı yerlerde elektrik telleri koptu. Olaylarda şans eseri kimse yaralanmadı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve belediyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, ağaçların devrildiği noktalarda güvenlik önlemi aldı. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü devrilen ağaçların kaldırılması için, elektrik dağıtım şirketi ekipleri de kopan elektrik tellerinin toplanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Devrilen ağaçlardan genel görüntüBelediye ekiplerinin çalışması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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3-) KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

KAYSERİ'de, 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan bazıları, hurdaya döndü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Melikgazi ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. F.A. yönetimindeki 38 UD 147 plakalı kamyonet, Y.E.'nin kullandığı 38 AEG 037 plakalı TIR, P.A. yönetimindeki 34 PR 7517 plakalı hafif ticari araç, Y.Y.'nin kullandığı 38 ADU 564 plakalı otomobil ve F.A. yönetimindeki 38 YS 489 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 3 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.