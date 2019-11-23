Son Dakika › Yerel › Kayseri'de zincirleme kaza, 5 araç birbirine girdi - Son Dakika
Kayseri'de zincirleme kaza, 5 araç birbirine girdi
6 saat önce
Kayseri'de zincirleme kaza, 5 araç birbirine girdiKAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Kayseri'de zincirleme kaza, 5 araç birbirine girdi
KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 38 YD 159, 38 KV 077, 06 DG 5061, 38 HB 780, 35 KJ 651 plakalı otomobiller birbirine girdi. Meydana gelen kazada yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için olay yerinde önlem aldı.
Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.
Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor