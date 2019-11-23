Son Dakika Haberleri: Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Son Dakika Güncel Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika

Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

6 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, System.String[]

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 38 YD 159, 38 KV 077, 06 DG 5061, 38 HB 780, 35 KJ 651 plakalı otomobiller birbirine girdi. Meydana gelen kazada yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için olay yerinde önlem aldı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 04:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]