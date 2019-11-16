Kayseri'de zincirleme trafik kazası
6 saat önce
Kayseri'de tır ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Kayseri'de tır ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre A.K.'nin sürücüsü olduğu tır, Kayseri - Yeşilhisar yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ulaşımda bir süre aksamalar meydana geldi.
İncelemelerin ardından araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. - KAYSERİ
Trafik kazası geçiren Bülent Arınç'ın damadı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı 1 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerine psikoteknik test raporu zorunlu hale getirildi Virajı alamayan TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti