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Kayseri'de zincirleme trafik kazası

6 saat önce

Kayseri'de tır ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kayseri'de tır ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre A.K.'nin sürücüsü olduğu tır, Kayseri - Yeşilhisar yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ulaşımda bir süre aksamalar meydana geldi.


İncelemelerin ardından araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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