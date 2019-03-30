Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kayseri- Malatya kara yolunun 80. kilometresinde 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 34 BC 054 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Özdemir, araçta bulunan Remziye, Ferit, Azat, Zozan ve Elif Özdemir ile 38 YP 734 plakalı otomobilin sürücüsü Halis Boztaş, araçta bulunan Uyar, Mustafa ve Vasfi Eğdemir, Ecrin Boztaş, İsmail Özlü ve Fırat Girgin yaralandı.

Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Malatya, Kayseri, Güncel
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