Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

10 dakika önce

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunun 75'inci kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada, 8 araç birbirine girdi. Kazada çarpmanın şiddetiyle bazı araçlar refüje çıkarken, bazıları da şarampolden aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, araçların içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerde kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Malatya, Kayseri, 3. Sayfa
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