Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

07.04.2022 12:05
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 58 DL 546 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 38 H 0325 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza anında arkada seyreden 38 GD 014 plakalı tırda duramayarak hafif ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Kocasinan, Kamyonet, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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