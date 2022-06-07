Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çalan çalışan kıskıvrak yakalandı

10 gün çalıştığı iş yerinden içinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı... O anlar kamerada

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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