Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı

07.06.2022 16:52

Kayseri'de yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlı tutuklandı.

Kayseri'de yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 kadın zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı
Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı
Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı
Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı
Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı
Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
İş yerindeki 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çalan çalışan kıskıvrak yakalandı İş yerindeki 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çalan çalışan kıskıvrak yakalandı 10 gün çalıştığı iş yerinden içinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı... O anlar kamerada 10 gün çalıştığı iş yerinden içinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı... O anlar kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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