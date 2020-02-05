Kayseri'de ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadınlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerden M.A. ile A.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.M. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazıları eşarp veya kucağındaki çocukla yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikametlerin çevrelerinde çalışma yapan ekipler, M.A, A.M, G.M. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Kayseri 'de, evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadından 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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