Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2) - Son Dakika

Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)

6 saat önce

2 KADIN TUTUKLANDIKayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2), System.String[]

2 KADIN TUTUKLANDI

Kayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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