Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2) - Son Dakika

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Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)
6 saat önce
2 KADIN TUTUKLANDIKayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
2 KADIN TUTUKLANDI
Kayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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