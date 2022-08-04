Kayseri'de Kur'an kursu öğrencilerinin ikramlıkları hayırseverlerden

Kayseri'de Zümrüt Camisi'nde açılan yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar, ders sonunda hayırseverlerin desteğiyle alınan ikramlarla sevindiriliyor.

Kocasinan ilçesindeki Zümrüt Camisi'nin imam hatibi Mehmet İslamoğlu ile Zümrat Mahallesi muhtarı Süleyman Boyraz, mahalledeki çocukları, kurslara özendirmek için çeşitli etkinlikler yapıyor.

İmam ve muhtar, sayıları 300'ü bulan kız ve erkek öğrencileri mutlu etmek için hayırseverlerden topladıkları paralarla çocuklara ikramlık alıyor.

Çocuklar ders çıkışı dağıtılan dondurma, karpuz, tavuk dürüm, mısır gibi ikramlıkları caminin bahçesinde yedikten sonra imam tarafından edilen duaya katılıyor.

Muhtar Boyraz, AA muhabirine, 48 yıldır aynı mahallede yaşadığını, yaz aylarında camide açılan kurslara çocukları teşvik etmek için emek verdiklerini söyledi.

Amaçlarının çocuklara camiyi sevdirmek olduğunu anlatan Boyraz, şöyle konuştu:

"Geçen günlerde pamuk şekeri, mısır dağıttık. Karpuz festivali yaptık, dürüm dağıtıyoruz. Çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Cami imamımız ile birlikte gayret ediyoruz. Çocukları buraya gönderen anne ve babalarımıza, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i, Müslümanlığı öğrettikleri için teşekkür ediyorum. Çocuklar çok sevinçli, hevesli geliyorlar. Annelerini, 'biz camiye gideceğiz' diye zorluyorlar. Mahallemizin müteahhitleri var, esnafı var, onlara gidiyoruz, konuşuyoruz. Onlar bize yardımcı oluyor. Çocuklar, evden çok camimizde vakit geçiriyorlar. Top sahamız var, top alıyoruz, bisiklet alıyoruz. Çocuklarımızı sokaktaki kötü alışkanlıklardan korumak için buraya teşvik ediyoruz."

Cami imamı İslamoğlu ise uygulamayı birkaç yıldır yaptıklarını, bu yıl daha canlı hale getirdiklerini vurguladı.

Çocukların sevdikleri ikramlıkları dağıttıklarını anlatan İslamoğlu, hayırseverlerin de bu tür etkinlikleri gördükçe kendilerine destek verdiklerini belirtti.

Çocuklardan güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran İslamoğlu, "Çocukları hem camiyi sevsinler hem Kur'an'ı sevsinler hem de sokaktan kurtaralım istedik. Çocuklar aşırı memnunlar, camide kalmak istiyorlar. Destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Alperen Keleş de "Hocamız çok iyi. Bir gün mısır, bir gün pamuk şekeri dağıtıyor. Her gün aktivitemiz oluyor, salı günleri mesela oyun günümüz." dedi.

Yusuf Bahri Bulut ise "Camiyi seviyorum, arada sırada etkinlikler yapıyoruz. Böyle ikramlar dağıtıyorlar." diye konuştu.

Gülay Selaniklioğlu da camide çok eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim okuyoruz, bilgilerimize bilgi katıyoruz." ifadelerini kullandı.