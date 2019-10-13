Son Dakika Haberleri: Kayseri deaş operasyonu 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Kayseri deaş operasyonu 3 gözaltı

Kayseri deaş operasyonu 3 gözaltı

32 dakika önce

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütünün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel materyaller ele geçirildi. 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kayseri deaş operasyonu 3 gözaltı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:44 Kaynak: DHA
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