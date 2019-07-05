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KAYSERİ DEAŞ üyesi 4 kişi tutuklandı

21 dakika önce

DEAŞ üyesi 4 kişi tutuklandıKAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenerek, gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

DEAŞ üyesi 4 kişi tutuklandı
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenerek, gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere geçen Salı günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.T., R.E.S., A.M. ve İ.E. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
KAYSERİ DEAŞ üyesi 4 kişi tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:42 Kaynak: DHA
Suriye, Irak, Güncel
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