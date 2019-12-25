Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama - Son Dakika
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Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama

6 saat önce

DEAŞ üyesi çobana tutuklamaKAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ üyesi çobana tutuklama

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Münbiç bölgesinde terör faaliyetlerine katılan ve silahlı eylemlerde bulunduğu belirlenen Muhammed Vahid'i, çobanlık yaptığı Akin Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Vahid, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:46 Kaynak: DHA
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