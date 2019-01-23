Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki 30 Kilo Uyuşturucu Maddeyle Ticaret Yapan 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'deki 30 Kilo Uyuşturucu Maddeyle Ticaret Yapan 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kayseri'deki 30 Kilo Uyuşturucu Maddeyle Ticaret Yapan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de, polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. 2 kişinin, 2013 yılında uyuşturucu madde ticareti yaparken yakalandıkları, 6 yıl hapis cezası aldıkları ve dosyalarının halen açık durumda olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü YANDOL Büro Amirliği ekipleri, Hunat Mahallesi Kalpaklıoglu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek M.B. ve İ.F.S.'yi durdurdu. Şahısların üstlerinde yapılan aramadan bir fişek sigara kağıdına sarılı vaziyette esrar ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, M.B. ve İ.F.S.'nin 2013 yılında 30 kilo uyuşturucu madde ile ticaret yaparken yakalandıkları ve 6 yıl hapis cezası aldıkları ayrıca dosyalarının halen açık durumda olması dolayısıyla gözaltına alındı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:42 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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