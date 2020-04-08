Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor-2 - Son Dakika

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Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor-2
6 saat önce
Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor-2.
Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor-2
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:18 Kaynak: DHA
Son Dakika Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi