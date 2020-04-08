Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor - Son Dakika

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Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor
7 saat önce
Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor.
Kayseri'deki 8 katlı binada 'koronavirüs' karantinası devam ediyor
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:31 Kaynak: DHA
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