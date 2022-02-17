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Kayseri'deki aile hekimlerinden sağlıkta şiddet yasası talebi - Son Dakika

Kayseri'deki aile hekimlerinden sağlıkta şiddet yasası talebi

17.02.2022 14:00
Kayseri'deki aile hekimlerinden sağlıkta şiddet yasası talebi

Kayseri'deki aile hekimleri, etkin sağlıkta şiddet yasası, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak makul bir ödeme talep etti.

Kayseri'deki aile hekimleri, etkin sağlıkta şiddet yasası, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak makul bir ödeme talep etti.

Kayseri Tabip Odası önünde bir araya gelen aile hekimleri adına konuşan Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak, aile hekimleri olarak son 1 yılda tüm yurtta 4 kez iş bıraktıklarını, 3 kere de miting yaptıklarını ve seslerini Sağlık Bakanlığına duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Seslerini duyuramadıklarını ifade eden Işıldak, sağlıkta dönüşümle verilen sözlerin unutulduğunu, aile sağlığı merkezlerinin modernize edilmediğini, birçok aile sağlığı merkezinin artan elektrik, doğal gaz faturalarını ödeyemediğini, personel giderlerini karşılayamadığını belirtti.

Yakın zamanda aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimlerince karşılanan yaklaşık 20 bin yetişmiş sağlık çalışanının işsiz kalacağını öne süren Işıldak, merkezlerdeki birçok hizmetin durma noktasına geleceğini ifade etti.

Asgari ücrete yakın hak ediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşirelerle sürekli azalan hak ediş alan aile hekimlerinin bu gidişten tedirgin olduğunu anlatan Işıldak, şöyle devam etti:

" İstanbul, Tekirdağ, Muş, Hakkari, Mersin ve Diyarbakır'da anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz ceza yönetmeliği kullanılarak birçok aile hekiminin sözleşmesi il sağlık müdürleri tarafından yenilenmemiştir. Bu ceza yönetmeliğini istemiyoruz. Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Arttırılmış cezalarla Etkin Sağlıkta Şiddet Yasası çıkartılmalı, adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları, şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır. Yoksa bu şiddet bitmeyecektir."

Işıldak, 15 Şubat'ta Hacı Nimet Köseoğlu ASM'de görevli Dr. Serdar Saraçoğlu'nun fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını, konunun takipçisi olduklarını dile getirdi.

Taleplerini aktaran Işıldak, şunları kaydetti:

"Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimizle revize edilmesini istiyoruz. Makul bir ödeme ve hak ettiğimiz bir emeklilik yaşı istiyoruz. Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz."

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Doğalgaz, Kayseri, Miting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'deki aile hekimlerinden sağlıkta şiddet yasası talebi - Son Dakika


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