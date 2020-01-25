Kayseri'deki bazı etkinlikler deprem dolayısıyla ertelendi - Son Dakika

Kayseri'de yapılması planlanan bazı etkinlikler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.

Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yarın gerçekleştirilecek sucuk yeme yarışması "Sucukla Patla" etkinliği ertelendi.

Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yarın sahnelenecek "Beyaz Kurşun" adlı tiyatro oyunu da ileriki günlerde izleyiciyle buluşacak.