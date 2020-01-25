Kayseri'deki bazı etkinlikler deprem dolayısıyla ertelendi - Son Dakika

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Kayseri'deki bazı etkinlikler deprem dolayısıyla ertelendi
6 saat önce
Kayseri'de yapılması planlanan bazı etkinlikler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Kayseri'de yapılması planlanan bazı etkinlikler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.
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