Kayseri'deki bıçaklı kavga
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Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:31 Kaynak: AA
'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Danişmentgazi Mahallesi Hanedar Sokağı'nda iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan F.İ, C.İ, H.İ. ve P.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan P.İ, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan diğer zanlılardan H.İ. tutuklandı, F.İ. ve C.İ. de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Hasan Kocakaya ile arkadaşı Fakı Korkmaz yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kocakaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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