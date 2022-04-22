Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.04.2022 18:58

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Saraycık Mahallesi'nde iki komşu aile arasında, çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle tartışma çıktı. Bıçakla kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. (26), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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