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Kayseri'deki bisiklet yarışları tamamlandı

26 dakika önce

Kayseri'de 11 ülkeden 90 profesyonel sporcunun 430 kilometre pedal çevirdiği Grand Prix Velo Erciyes ve Tour of Central Anatolia yarışları tamamlandı.

Kayseri'deki bisiklet yarışları tamamlandı, System.String[]

Kayseri'de 11 ülkeden 90 profesyonel sporcunun 430 kilometre pedal çevirdiği Grand Prix Velo Erciyes ve Tour of Central Anatolia yarışları tamamlandı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ iş birliğiyle Grand Prix Velo Erciyes ve Tour of Central Anatolia yarışları düzenlendi.

İsviçre, Slovakya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas ve Türkiye'den 90 profesyonel sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmalarını sağlayacak puanları toplamak için üç gün boyunca mücadele etti.

Grand Prix Velo Erciyes etabını, Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan birinci, Dukla Banska Bystrica takımından Patrik Tybor (Slovakya) ikinci, Belarus Milli Takımı'ndan Stanislau Bazhkou üçüncü olarak tamamladı.

Tour of Central Anatolia turunun ilk etabını, Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Ahmet Örken birinci, Belarus Milli Takımı'ndan Stanislau Bazhkou ikinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan üçüncü bitirdi.

Tour of Central Anatolia turunun ikinci etabında ise Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan birinciliği, Belarus Milli Takımı'ndan Nikolai Shumov ikinciliği, Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'ndan Ahmet Örken ise üçüncülüğü elde etti.

Erciyes, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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