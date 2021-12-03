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Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi

03.12.2021 15:35
Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi

HATAY ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 'Bitrota' kripto para borsasında dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayeti üzerine şirket sahibi Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında yürütülen soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kentte yürüttüğü...

HATAY ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 'Bitrota' kripto para borsasında dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayeti üzerine şirket sahibi Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında yürütülen soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kentte yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, şirketin merkezinin İstanbul'a taşınması nedeniyle dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma bundan sonra İstanbul'da yürütülecek.

Kayseri'de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri'den İstanbul'a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem, birkaç ay içinde çöktü. Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları ile Mücadele Bürosu tarafından Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Hatay ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordineli yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilen evlerinde arama yapıldı. Evde bazı materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar Kayseri'de 2 kişinin savcılığa şikayette bulunduğu belirlendi. Şirket yetkilisi 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin Kayseri ile ilgili detayında yaptığı çalışmalarını tamamladı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle, dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma bundan sonra İstanbul'dan yürütülecek.


Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi
Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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