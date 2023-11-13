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Kayseri'deki Cam Seyir Terası 5 Ayda 300 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika

Kayseri'deki Cam Seyir Terası 5 Ayda 300 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Kayseri\'deki Cam Seyir Terası 5 Ayda 300 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi
13.11.2023 14:49

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Kayabaşı Cam Seyir Terası, 5 ayda 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, basın mensuplarıyla bir araya gelerek tesisi gezdi. Büyükkılıç, Bünyan'ın hizmetlerine yenilikçi projelerle devam ettiğini belirtirken, Altun ise cam seyir terasının ilçe için önemli bir turizm merkezi haline geldiğini ifade etti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Kayabaşı Cam Seyir Terası'nı 5 ayda 300 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, belediyeye ait tesiste basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, 16 ilçeyle el ele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yün halıları, gilaburusu ve tarihi yapılarıyla ünlü Bünyan'ın, hizmetlerine yenilikçi projelerle devam ettiğini dile getirdi.

Bünyan Belediye Başkanı Altun da cam seyir terasının ilçe için önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Bünyan Belediyesi ortaklığıyla yapılan cam seyir terasında 5 ayda 300 bin misafiri ağırladıklarını aktaran Altun, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı çok mutluyuz. Kayseri'nin merkez ilçe olma noktasına geldiğimizi düşünüyoruz. Kayseri'den bir aile geldiğinde bu cam terasımızda kahvaltı yapabiliyor. Akşam da mesire alanımızdaki restoranda yemeğini yiyebiliyor. Bu yıl Kayseri ve diğer illerden birçok ziyaretçiyi ağırladık. Bünyan'ın nüfusunun 30 bin olduğunu düşünürsek, buraya ilçe nüfusunun 10 katı kadar insan geldi. Yüzde 85 veya 90'ı da Bünyan'ı ilk defa gören insanlardı. İlçemizi tanıttık ve tanıtmaya devam edeceğiz."

Büyükkılıç ve Altun, daha sonra gazetecilerle cam seyir terasını gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'deki Cam Seyir Terası 5 Ayda 300 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'deki Cam Seyir Terası 5 Ayda 300 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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