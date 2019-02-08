Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Cinayet

Kayseri'deki Cinayet

9 dakika önce

Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi'nde, dünkü bıçaklı kavgada Musa İlhan'ın (30) öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.K. (28) ile olay sırasında yanında bulunan H.B'yi (48) Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı. İkamette, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada, bıçakla yaralanan Musa İlhan, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:26 Kaynak: AA

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