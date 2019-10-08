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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki cinayette 3 gözaltı

Kayseri'deki cinayette 3 gözaltı

52 dakika önce

Kayseri'deki cinayette 3 gözaltıKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı Resul Turan'ı bıçaklayarak öldüren Fatih B. ile beraber 3 kişi sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kayseri'deki cinayette 3 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı Resul Turan'ı bıçaklayarak öldüren Fatih B. ile beraber 3 kişi sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Resul Turan ve Fatih B. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle beraber Fatih B., evden aldığı bıçak ile Resul Turan'a saldırdı. Ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Fatih B. ile beraber olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

3 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kayseri'deki cinayette 3 gözaltı

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
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