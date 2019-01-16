Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Çok Şiddetli Fırtına

Kayseri'deki Çok Şiddetli Fırtına

1 saat önce

Kayseri'de dün akşam hızı saatte 119 kilometreye ulaşan ve meteorolojide "orkan" olarak adlandırılan şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Kayseri'deki Çok Şiddetli Fırtına, System.String[]
Kayseri'de dün akşam hızı saatte 119 kilometreye ulaşan ve meteorolojide "orkan" olarak adlandırılan şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Talas ilçesinde etkili olan ve ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkisi gösteren "orkan", hayatı olumsuz etkiledi.

Çok sayıda evin çatıları uçtu, binalardan kopan parçalar çevreye saçıldı, bir caminin minaresi yıkıldı ve bir okulun çatısında hasar oluştu.

İtfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı. 791 ihbar alan itfaiye ekiplerinin tamamına cevap verildiği, 98 olaya müdahale edildiği öğrenildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken şu ana kadar 25 otomobil ile 20 iş yeri ve evin hasar gördüğü belirlendi.

Meteorolojide rüzgar skalasına göre hızı saatte 118 kilometreyi geçen rüzgarlar "orkan" olarak tanımlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:36 Kaynak: AA

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