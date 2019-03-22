Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Deaş Operasyonu

Kayseri'deki Deaş Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Irak uyruklu S.A. ile Suriyeli A.A.A, S.Ö. ve A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:06 Kaynak: AA

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