Kayseri'deki Deaş Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Irak uyruklu S.A. ile Suriyeli A.A.A, S.Ö. ve A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:06 Kaynak: AA
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