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Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

59 dakika önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.S.H, İ.E. ve M.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konmuştu.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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