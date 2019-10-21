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Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

41 dakika önce

Kayseri'de önceki gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de önceki gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan H.A.H, S.E.E. ve H.E.Ş ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.I. ve A.E.M ile "Abdo" kod adlı A.Ş. ise adliyeye sevk edildi.

Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:09 Kaynak: AA
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