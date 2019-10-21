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Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

13 dakika önce

Kayseri'de önceki gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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Kayseri'de önceki gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan H.A.H, S.E.E. ve H.E.Ş ifadelerinin ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.I. ve A.E.M. ile "Abdo" kod adlı A.Ş. ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.İ. tutuklandı, A.E.M. ile "Abdo" kod adlı A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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