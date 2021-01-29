Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ta silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu A.A., A.D. ve A.E.'nin yakalanması için operasyon yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce şehir merkezinde yapılan operasyonda A.A., A.D. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. -İHA-

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