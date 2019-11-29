Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. 26 Kasım'da ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan 3 kişiden V.E.'nin 2 yıl önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, geçimini ahırlarda çobanlık yaparak sağladığı ve DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:04 Kaynak: İHA
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