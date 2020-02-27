Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş serbest bırakıldı - Son Dakika

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş serbest bırakıldı

7 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş serbest bırakıldı.

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş serbest bırakıldı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler K.H, M.H ve Ş.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkça serbest bırakıldı.

Kardeşler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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